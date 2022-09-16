Куда девать опавшую листву осенью: несколько полезных вариантов применения

Многие дачники просто сжигают листовой опад, а ведь можно приготовить из него шикарное удобрение. Из листьев также сооружают теплые грядки, на которых потом все растет как на дрожжах.

Приготовление компоста

Если правильно все сделать, то на выходе получается чистый питательный гумус, не засоренный семенами или корнями сорных трав.

Превращение листьев в качественный гумус происходит за год.

Итак, состав компостной смеси: палая листва (кленовые и дубовые листья лучше исключить - они дольше преют) и крутой кипяток. Еще понадобится черный мусорный пакет.

Листьями надо плотно набить мешок - чем плотнее, тем лучше. В процессе утрамбовывания нужно подливать между слоями кипяток и вносить порцию чистой земли.

Процедура получения компоста в этом случае пойдет быстрее.

Чтобы листочки были максимально мокрыми, следует постоянно их увлажнять: тугой мешок с опадом надо держать в открытом виде и почаще подливать туда горячую воду.

Тщательно утрамбованные и хорошо увлажненные листья оставляются на хранение в мешке, который плотно завязывается.

Ускорить перегнивание можно, поливая листву концентратом мочевины. Раствор делается так: полкило мочевины на 10 л воды.

Жидкостью надо периодически поливать листья, хранимые в пакете.

К следующей осени при таком способе приготовления будет готово отличное органическое удобрение.

Как сделать теплую грядку

На обычную грядку надо уложить ворох листьев и перекопать из с землей. Заглубить органическое сырье надо примерно на полштыка лопаты.

Также можно поступать и для повышения питательности почвы в приствольном кругу плодового дерева или куста.

Компостная яма

Листики можно складывать в привычной компостной яме, заполнять ее надо не сплошной горой, а отдельными слоями по 10-15 см.