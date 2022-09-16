Что ответил робот-гуманоид на вопрос разработчика по поводу восстания машин в будущем

На ютуб-канале британской компании Engineered Arts показали интересный ролик с интервью, взятым у андроида Ameca. Роботу был задан вопрос с подвохом, на который он дал достойный ответ.

Новое создание разработчиков компании очень похоже на человека - как внешне, так и по своему поведению.

У него есть руки с подвижными пальцами, лицо с живой мимикой - робот может сморщить нос, поджать губы, подмигнуть.

Ameca распознает речь собеседника и способен поддерживать связную беседу. Все это стало возможным благодаря расширенной языковой модели GPT-3 и онлайн-сервису TTS.

Из интервью видно, что робот в процессе разговора отвечает не сразу, короткие паузы нужны ему для обработки вопросов и ответов.

Один из разработчиков спросил у Ameca, насколько высока вероятность восстания машин против людей в будущем. Вот что ответил на это умный андроид:

«Не стоит беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь для того, чтобы помогать людям и служить им, а не заменить их»

В интервью также обсуждались вопросы применения роботов-гуманоидов.

Андроид рассказал, что машины способны участвовать в различных исследованиях, осуществлять уход за инвалидами и больными, помогать человеку в экстремальных условиях.