Welt: в парламенте Германии разгорелся скандал из-за призыва снять санкции с РФ
Газета Die Welt утверждает, что в немецком парламенте произошёл скандал на фоне призывов отменить антироссийские санкции.
Немецкое издание Die Welt сообщает, что накануне в парламенте Германии произошёл скандал: представитель местной левой партии Сара Вагенкнехт публично призвала Берлин пересмотреть своё отношение к России, снять санкции с Москвы и начать переговоры о поставках российских энергоносителей в ФРГ.
В ответ Вагенкнехт получила много гневных писем от ряда видных немецких политиков, а некоторые из них даже были вынуждены уйти в отставку, называя предложение своей коллеги о снятии санкций с России сепаратизмом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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