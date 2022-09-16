Welt: в парламенте Германии разгорелся скандал из-за призыва снять санкции с РФ

Газета Die Welt утверждает, что в немецком парламенте произошёл скандал на фоне призывов отменить антироссийские санкции.

Немецкое издание Die Welt сообщает, что накануне в парламенте Германии произошёл скандал: представитель местной левой партии Сара Вагенкнехт публично призвала Берлин пересмотреть своё отношение к России, снять санкции с Москвы и начать переговоры о поставках российских энергоносителей в ФРГ.

В ответ Вагенкнехт получила много гневных писем от ряда видных немецких политиков, а некоторые из них даже были вынуждены уйти в отставку, называя предложение своей коллеги о снятии санкций с России сепаратизмом.