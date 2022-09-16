Художница из Белграда провела опасный эксперимент: позволила толпе делать с собой, что угодно
В 1974 году художница из Белграда Марина Абрамович провела необычный и опасный эксперимент под названием «Ритм 0».
В одном из выставочных залов Неаполя девушка разрешила посетителям делать с ней все, что угодно в течение 6 часов.
Для этого предлагались 72 предмета, с помощью которых можно было воздействовать на Марину. Среди них были безобидные вещи вроде бутылки вина или цветов, но имелись также нож, скальпель, гвозди.
Марина разрешила использовать все предметы любым способом с 8 часов вечера до 2 часов ночи. Поначалу участники эксперимента пользовались только безопасными предметами.
Но постепенно они перешли к поцелуям, сексуальным маневрам, а в конце концов – и к откровенному насилию.
Марину обливали водой и резали на ней одежду, кололи острыми предметами и надрезали кожу. После окончания эксперимента его участники просто сбежали.
Художница объяснила, что целью эксперимента было исследование поведения людей в условиях вседозволенности.
Из всего произошедшего она сделала вывод, что если человек не защищается, его могут просто убить.
Опубликовано: Светлана Репина
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