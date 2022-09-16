Reuters: Зеленский предложил РФ сделку по транзиту удобрений через Украину

Владимир Зеленский обратился к правительству России с предложением разблокировать транзит российских удобрений через Украину, но с условием.

Вечером 16 сентября украинский президент Владимир Зеленский публично заявил, что по дипломатическим каналам обратился к правительству России с предложением разблокировать транзит российских удобрений через украинские территории. Взамен Зеленский хочет, чтобы Москва вернула Киеву всех украинских военнопленных.

По данным журналистов американской газеты Reuters, сам Владимир Зеленский категорически не согласен с тем, чтобы российские аммиачные удобрения проходили на экспорт через территорию Украины, однако в обмен на военнопленных ВСУ он готов на это пойти.