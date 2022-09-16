Пентагон: Си Цзиньпин приказал ВС КНР установить контроль над Тайванем до 2027 года

Сотрудник Пентагона Колин Кол сообщил, что глава КНР Си Цзиньпин планирует взять под контроль территории острова Тайвань до конца десятилетия.

В пятницу официальный представитель Пентагона Колин Кол публично заявил, что китайский национальный лидер Си Цзиньпин якобы обратился к руководителям Китайской народно-освободительной армии с призывом взять под контроль Тайвань до наступления 2027 года.

Напомним, что в августе текущего года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высадилась на Тайване с рабочим визитом вопреки протесту Пекина, после чего китайские войска начали масштабные военные учения с боевыми стрельбами в тайваньском проливе, за что вновь подверглись критике со стороны Вашингтона.