В Риге не дали выступить группе «Би-2»
Причиной отмены выступления коллектива стал запрет на въезд в Латвию россиянам, которые имеют шенгенские визы.
Концерт группы «Би-2» отменен в результате запрета на въезд в Латвию россиянам, которые имеют шенгенские визы, сообщает Рамблер со ссылкой на argumenti.ru.
«Мероприятие не может состояться потому, что, начиная с 19-го сентября, все граждане РФ с шенгенскими визами не могут въехать в Латвию. У части команды такие визы, потому они не смогут прибыть в Латвию», — рассказала организатор Эвия Голдмане.
По данным СМИ, организаторы сейчас ведут с группой переговоры, чтобы найти лучший выход из этой ситуации.
Журналисты также обратились за комментарием и к самому коллективу, но там отказались разговаривать с прессой. Музыканты заявили, что сейчас их деятельность поставлена «на паузу».
«Спасибо за внимание к нашей группе, но мы не даем комментарии и интервью. Извините. Все на паузе!», — ответили в «Би-2».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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