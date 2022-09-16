В Беларуси машины из ДНР и ЛНР обязали оплачивать проезд по дорогам

С 17 сентября зарегистрированные в ДНР и ЛНР транспортные средства будут обязаны уплачивать за проезд по платным дорогам Республики Беларусь.

Агентство по электронной оплате проезда в Беларуси Beltoll со ссылкой на указ президента Александра Лукашенко уведомляет, что с полуночи 17 сентября владельцы транспортных средств массой до 3,5 тонн, зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской области, обязаны уплачивать за проезд по платным белорусским дорогам.

По данным Beltoll, оплату можно производить как как на пунктах обслуживания сервиса, так и в режиме онлайн при использовании специализированного сайта или приложения.