В Беларуси машины из ДНР и ЛНР обязали оплачивать проезд по дорогам

С 17 сентября зарегистрированные в ДНР и ЛНР транспортные средства будут обязаны уплачивать за проезд по платным дорогам Республики Беларусь.

Агентство по электронной оплате проезда в Беларуси Beltoll со ссылкой на указ президента Александра Лукашенко уведомляет, что с полуночи 17 сентября владельцы транспортных средств массой до 3,5 тонн, зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской области, обязаны уплачивать за проезд по платным белорусским дорогам.

По данным Beltoll, оплату можно производить как как на пунктах обслуживания сервиса, так и в режиме онлайн при использовании специализированного сайта или приложения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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