Херсонская область полностью контролируется ВГА
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Херсонская область находится под контролем российской стороны.
16 сентября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о том, что украинская сторона обстреляла Каховский район.
Отмечается, что украинская сторона выпустила 12 ракет, которые были успешно нейтрализованы системой противовоздушной обороны региона, что позволило предотвратить жертв среди мирного населения ВГА региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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