Херсонская область полностью контролируется ВГА

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Херсонская область находится под контролем российской стороны.

16 сентября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о том, что украинская сторона обстреляла Каховский район.

Отмечается, что украинская сторона выпустила 12 ракет, которые были успешно нейтрализованы системой противовоздушной обороны региона, что позволило предотвратить жертв среди мирного населения ВГА региона.