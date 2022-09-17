Три страны владеют более 50% всего богатства Африки
Согласно отчету о благосостоянии Африки за этот год, опубликованному британской инвестиционно-консалтинговой фирмой Henley & Partners с южноафриканской фирмой New World Wealth, более 50% всего богатства Африки контролируется тремя странами.
Южная Африка, Египет и Нигерия, которые владеют 651 млрд долларов, 307 млрд долларов и 228 млрд долларов соответственно в частном богатстве.
В сумме это 1,18 трлн долларов, что составляет 56% от общего богатства Африки в 2,1 трлн долларов африканского ВВП.
Марокко и Кения замыкают пятерку крупнейших на континенте с общим частным состоянием в размере 125 млрд долларов и 91 млрд долларов соответственно.
Доминик Волек, глава группы частных клиентов Henley & Partners говорит, что за последнее десятилетие в Южной Африке, Египте и Нигерии наблюдались отрицательные темпы роста частного капитала: -12%, -23% и -27% соответственно, что привело к снижению роста благосостояния Африки на 7% с 2011 года.
При этом в Южной Африке проживает вдвое больше долларовых миллионеров, чем в любой другой африканской стране.
По словам управляющего партнера фирмы в Южной Африке Аманды Смит, за последнее десятилетие Маврикий был самым быстрорастущим рынком благосостояния в Африке в процентном выражении с ростом на 74% в период с 2011 по 2021 год.
Островное государство также имеет самое высокое богатство на душу населения в Африке — 34 500 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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