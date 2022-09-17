Кадыров : союзные воска в Донбассе пополнились чеченскими военными

Кадыров сообщил, что к союзным воскам в Донбассе присоединились новые батальоны чеченских военных.

В своем телеграмм- канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что 16 сентября из аэропорта Грозный вылетел самолет на борту которого отправились в Донбасс снайперский, минометный, зенитный, саперные взводы, а также штурмовые и усиленные роты.

Ранее чеченский лидер заявил, что батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" уже присоединились к военным на Донбассе. Кадыров сообщил, что в распоряжении бойцов находится современная техника и передовое оружие.