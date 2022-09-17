Мрачные перспективы Банка Франции ставят под сомнение планы Макрона

Центральный банк Франции снизил прогноз экономического роста на следующий год и повысил прогноз инфляции, нарисовав гораздо более мрачную картину прогноза, чем правительство президента Эммануэля Макрона.

Учитывая неопределенность вокруг ситуации на Украине, Банк Франции опубликовал ряд прогнозов на 2023 год, от сокращения производства на 0,5% до роста на 0,8%, с базовым сценарием на уровне 0,5%.

Все опубликованные цифры ниже прогноза в 1%, который правительство приняло на этой неделе в качестве основы для калибровки бюджета на следующий год.

По базовому сценарию инфляция снизится до 4,7% в 2023 году, при этом правительство ожидает более заметного замедления до 4,2%.

Более слабый рост и более быстрый рост цен ставят под сомнение способность Макрона выполнить обещания по защите компаний и домашних хозяйств от роста цен на энергию, а также предотвратить увеличение дефицита бюджета. Задача тем более усложняется, что французский лидер потерял большинство в парламенте.

Ухудшение перспектив второй по величине экономики еврозоны также усиливает давление на Европейский центральный банк, поскольку он стремится поднять процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, но не спровоцировать рецессию.

Банк Франции заявил, что экономический спад, подразумеваемый в нижней части его прогнозируемого диапазона, будет только «ограниченным и временным».

Ожидается, что рост ускорится до 1,8% в 2024 году, хотя он также пересмотрел свой прогноз инфляции — до 2,7% с 1,9% в июне.