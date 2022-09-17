Шольц заявил, что армия Германии потратила слишком много времени на бурение колодцев и борьбу с наводнениями

Олаф Шольц заявил, что немецкая армия потратила слишком много времени на бурение колодцев и борьбу с наводнениями, пообещав превратить ее в лучшую на континенте.

Выступая на армейской конференции, канцлер Германии признал, что его страна жила в иллюзии, что ее окружают только друзья, что имело пагубные последствия для ее вооруженных сил.

Он сказал, что, хотя страна благодарна солдатам за бурение колодцев, борьбу с наводнениями и помощь в вакцинации против COVID, это не является их основной задачей.

Шольц подчеркнул, что немецкие вооруженные силы необходимо превратить в центральную опору европейской традиционной обороны и сделать их лучше всего оснащенными силами на континенте.

В последние годы немецкие солдаты жаловались, что их отправляли на учения с метлами вместо оружия и что им не давали элементарного снаряжения, такого как сменное нижнее белье или толстые зимние куртки.

Военный бюджет Германии является самым высоким в ЕС в валовом выражении, но отстает от других, если его рассматривать в процентах от ВВП.

Ранее Шольц объявил о «новой эре» в расходах Германии на оборону, пообещав выделить специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации недофинансируемых вооруженных сил, а также увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП.

Что касается Украины, Шольц сказал, что его правительство не рассматривает возможность организации дальнейших крупных поставок оружия.