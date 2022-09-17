Байден: Россия станет большим изгоем после применения ядерного оружия

Джо Байден утверждает, что Россия столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае, если решит применить ОМП на территории Украины.

17 сентября Джо Байден пообщался с представителями американской прессы, которые поинтересовались, как ответит правительство Соединённых Штатов в случае, если Россия примет решение о применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

В ответ Байден признался, что пока не знает, как именно ответит Вашингтон, однако политик заверил, что ответ неизбежно последует и будет зависеть от масштабов российской ядерной атаки.

Вместе с тем Джо Байден отмечает, что если Россия применит оружие массового поражения на Украине, то российское государство станет самым большим изгоем в мире.