Журналисты издания "РИА Новости" рассказали историю российских разведчиков, которые сражались с отрядом ВСУ, превосходящем по силе в 50 раз.

17 сентября репортёры агентства "РИА Новости" сообщили, что накануне группа российских разведчиков из 20 человек направилась с заданием в укреплённый район-пункт расположения ВСУ, где как выяснилось, находились порядка тысячи украинских солдат. Российская группа разведки была обнаружена и отступила с боем.

Тем не менее, 20 российских разведчиков смогли ликвидировать своих преследователей, отступить без потерь и даже захватить трофейный американский гранатомёт.