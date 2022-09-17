20 российский разведчиков вышли без потерь из боя с тысячей солдат ВСУ
Журналисты издания "РИА Новости" рассказали историю российских разведчиков, которые сражались с отрядом ВСУ, превосходящем по силе в 50 раз.
17 сентября репортёры агентства "РИА Новости" сообщили, что накануне группа российских разведчиков из 20 человек направилась с заданием в укреплённый район-пункт расположения ВСУ, где как выяснилось, находились порядка тысячи украинских солдат. Российская группа разведки была обнаружена и отступила с боем.
Тем не менее, 20 российских разведчиков смогли ликвидировать своих преследователей, отступить без потерь и даже захватить трофейный американский гранатомёт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
В Донецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова