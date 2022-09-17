Стремоусов: пленные ВСУ в Херсонской области не хотят назад в Украину

Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские военнопленные не желают возвращаться на родину.

17 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что множество украинских солдат попали в плен во время их контрнаступления на Херсонскую область. Стремоусов утверждает, что пообщался с некоторыми из них лично, узнав, что среди нет идейных националистов, и многие из пленных попали в безвыходное положение, поскольку их заставили наступать.

Также Кирилл Стремоусов заявил, что военнопленные ВСУ под Херсоном не хотят возвращаться в Украину и просят о спасении и всевозможных статусах беженцев.