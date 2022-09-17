Блокадный Ленинградский зоопарк: почему в голод не съели гиппопотамиху

Подвигов в блокадном Ленинграде было великое множество, но даже на их фоне выделяется величие работников городского зоопарка.

Его работники, сами умирая с голода, умудрились сохранить функционирование учреждения на протяжении всей блокады. А ведь животных было гораздо проще съесть.

В начале 1941 года никто не ожидал, что захватчики смогут близко подойти к Ленинграду, и, тем более, блокировать Колыбель Революции. Поэтому с эвакуацией предприятий сильно запоздали. Не успели полностью эвакуировать и Ленинградский зоопарк.

Из крупных животных остались слониха Бетти, бегемотиха Красавица и несколько хищников. Правда хищников пришлось застрелить, при разрушении клеток от бомбежки они наверняка от голода набросились бы на людей. А Бетти погибла вначале блокады от бомбежки.

Но бегемотиху и животных поменьше удалось спасти несмотря ни на что. Мясо этих зверей все равно не спасло бы людей от голода, а зоопарк стал одним из символов непокоренного, сражающего и победившего Ленинграда.