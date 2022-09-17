Блокадный Ленинградский зоопарк: почему в голод не съели гиппопотамиху
Подвигов в блокадном Ленинграде было великое множество, но даже на их фоне выделяется величие работников городского зоопарка.
Его работники, сами умирая с голода, умудрились сохранить функционирование учреждения на протяжении всей блокады. А ведь животных было гораздо проще съесть.
В начале 1941 года никто не ожидал, что захватчики смогут близко подойти к Ленинграду, и, тем более, блокировать Колыбель Революции. Поэтому с эвакуацией предприятий сильно запоздали. Не успели полностью эвакуировать и Ленинградский зоопарк.
Из крупных животных остались слониха Бетти, бегемотиха Красавица и несколько хищников. Правда хищников пришлось застрелить, при разрушении клеток от бомбежки они наверняка от голода набросились бы на людей. А Бетти погибла вначале блокады от бомбежки.
Но бегемотиху и животных поменьше удалось спасти несмотря ни на что. Мясо этих зверей все равно не спасло бы людей от голода, а зоопарк стал одним из символов непокоренного, сражающего и победившего Ленинграда.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
В Донецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова