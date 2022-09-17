Минобороны РФ: российский БТР-82А уничтожил американский M113

В пресс-службе Минобороны России рассказали о бое между российским и американским бронетранспортёрами в ходе спецоперации.

17 сентября в ходе брифинга Министерства обороны России представитель ведомства Игорь Конашенков показал видео, на котором российский БТР-82А сражается с аналогичным видом американской военной техники M113, поставленной Вашингтоном на баланс ВСУ после начала спецоперации.

Российский БТР смог подбить американскую машину, после чего украинские солдаты спаслись бегством, а силы спецоперации захватили технику противника.