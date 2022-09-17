Минобороны РФ: российский БТР-82А уничтожил американский M113
В пресс-службе Минобороны России рассказали о бое между российским и американским бронетранспортёрами в ходе спецоперации.
17 сентября в ходе брифинга Министерства обороны России представитель ведомства Игорь Конашенков показал видео, на котором российский БТР-82А сражается с аналогичным видом американской военной техники M113, поставленной Вашингтоном на баланс ВСУ после начала спецоперации.
Российский БТР смог подбить американскую машину, после чего украинские солдаты спаслись бегством, а силы спецоперации захватили технику противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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