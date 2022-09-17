Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 120 бойцов и 7 танков в Херсонской области

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что в результате провальной попытки наступления ВСУ потеряли более 120 бойцов и 7 танков в Херсонской области.

17 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства рассказал о потерях украинской стороны в результате очередной провальной попытки совершить наступление на Херсонском направлении.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий уничтожили не менее ста двадцати украинских солдат из двух рот ВСУ, а также семь танков и тринадцать боевых машин в районе села Правдино в Херсонской области.