Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 120 бойцов и 7 танков в Херсонской области
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что в результате провальной попытки наступления ВСУ потеряли более 120 бойцов и 7 танков в Херсонской области.
17 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства рассказал о потерях украинской стороны в результате очередной провальной попытки совершить наступление на Херсонском направлении.
Конашенков заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий уничтожили не менее ста двадцати украинских солдат из двух рот ВСУ, а также семь танков и тринадцать боевых машин в районе села Правдино в Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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