ВКС России ликвидировали более 50 бойцов «Кракена» и двух бригад ВСУ
В Минобороны рассказали об уничтожении пятидесяти бойцов «Кракена» и двух бригад ВСУ в Харьковской области.
В субботу, 17 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли несколько высокоточных ударов по пунктам временного базирование нацбатальона «Кракен», а также 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ близ населённых пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области.
Российский генерал-лейтенант Конашенков в ходе брифинга уточнил, что в результате профессиональной работы лётчиков ВКС РФ потери личного состава вышеуказанных формирований вооружённых сил Украины превысили пятьдесят человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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