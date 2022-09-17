ВКС России ликвидировали более 50 бойцов «Кракена» и двух бригад ВСУ

В Минобороны рассказали об уничтожении пятидесяти бойцов «Кракена» и двух бригад ВСУ в Харьковской области.

В субботу, 17 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли несколько высокоточных ударов по пунктам временного базирование нацбатальона «Кракен», а также 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ близ населённых пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области.

Российский генерал-лейтенант Конашенков в ходе брифинга уточнил, что в результате профессиональной работы лётчиков ВКС РФ потери личного состава вышеуказанных формирований вооружённых сил Украины превысили пятьдесят человек.