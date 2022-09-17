Адольф Гитлер имел семитское происхождение, так заявил министр Сергей Лавров

1 мая 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации давал интервью сотруднику итальянского Mediaset Джузеппе Бриндизи. Беседа завершилась серьезным скандалом.

В процессе, естественно, собеседники коснулись темы нападения РФ на Украину. Лавров пояснил собеседнику, что его страна просто была вынуждена атаковать соседа, чтобы провести денацификацию Украины.

Это заявление вызвало недоумение синьора Бриндизи, который отметил, что президент Зеленский является евреем, следовательно, никакого нацизма в Украине быть не может. И тут министр Лавров выдал, что у Гитлера тоже были еврейские корни, и вообще, худшими врагами евреев являются сами евреи.

Это заявление вызвало крайне жесткую реакцию МИДа Израиля, чей глава Яир Лапид объявил, что евреи не уничтожали свой народ при Холокосте, и заявление Лаврова является мерзостью по отношению к евреям.

Официальная Москва не сочла нужным ни дезавуировать слова господина Лаврова, ни принести извинения оскорбленному народу.