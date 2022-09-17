Минобороны РФ: ВС России уже уничтожили 5 тысяч украинских танков
Минобороны РФ: с начала спецоперации в Украине российскими военными было уничтожено 5 тысяч украинских танков
В субботу утром средства массовой информации сообщили о том что, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с начала военной специальной операции в Украине вооруженными силами России уже уничтожено почти пяти тысяч украинских танков и других боевых бронемашин.
В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов,837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета ВСУ.
Опубликовано: Елена Калиновская
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