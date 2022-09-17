Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о поражении украинской армии при попытке контрнаступления на Херсонщине.

17 сентября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что солдаты украинской армии попытались напасть на Херсон, перейдя через населённый пункт Правдино. По данным Конашенкова, ВСУ не сумели пробиться через линию обороны России в Правдино и отступили с потерями.

Игорь Конашенков отмечает, что при попытке отступления солдат вооружённых сил Украины в Правдино ВСУ потеряли свыше 120 человек убитыми.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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