Шольц: переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал об особенностях проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
17 сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью для радиостанции Deutschlandfunk заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, невзирая на некоторые разногласия.
Шольц также отметил, что в последнее время конструктивный диалог с российским лидером Путиным начал давать «определенные подвижки» в украинском вопросе, однако согласно заявлению немецкого канцлера пока что рано говорить о каких-либо серьёзных изменениях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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