Шольц: переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал об особенностях проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

17 сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью для радиостанции Deutschlandfunk заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, невзирая на некоторые разногласия.

Шольц также отметил, что в последнее время конструктивный диалог с российским лидером Путиным начал давать «определенные подвижки» в украинском вопросе, однако согласно заявлению немецкого канцлера пока что рано говорить о каких-либо серьёзных изменениях.