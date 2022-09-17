Рогов: все попытки ВСУ наступать на Запорожье кончаются для них смертельным исходом
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о множестве неудачных попыток контрнаступления армии Украины на позиции ВС РФ в Запорожье.
17 сентября глава совета при временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что каждая из попыток вооружённых сил Украины произвести контрнаступление на Запорожье заканчивается смертью для украинских солдат.
По словам Рогова, вдоль всей линии соприкосновения в регионе сконцентрировано большое количество украинской военной техники и солдат, однако российские войска с помощью артиллерии ежедневно уничтожают до двух групп бойцов ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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