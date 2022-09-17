Deutschlandfunk: Путин и Шольц говорят по телефону как друзья

Издание Deutschlandfunk утверждает, что Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц ведут дружеские беседы даже после начала украинского конфликта.

Днём субботы немецкая газета Deutschlandfunk опубликовала интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что после начала специальной военной операции ВС РФ в Украине он продолжил вести телефонные переговоры с Путиным. При этом Шольц отмечает, что их беседы с президентом России происходят лишь в дружеском тоне.

На вопрос Deutschlandfunk о том, не мешает ли Олафу Шольцу при общении с Владимиром Путиным разница во взглядах на конфиликт в Украине канцлер Германии ответит отрицательно.