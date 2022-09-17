Deutschlandfunk: Путин и Шольц говорят по телефону как друзья
Издание Deutschlandfunk утверждает, что Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц ведут дружеские беседы даже после начала украинского конфликта.
Днём субботы немецкая газета Deutschlandfunk опубликовала интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что после начала специальной военной операции ВС РФ в Украине он продолжил вести телефонные переговоры с Путиным. При этом Шольц отмечает, что их беседы с президентом России происходят лишь в дружеском тоне.
На вопрос Deutschlandfunk о том, не мешает ли Олафу Шольцу при общении с Владимиром Путиным разница во взглядах на конфиликт в Украине канцлер Германии ответит отрицательно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон
Пелоси едет в Ереван для обсуждения вопросов безопасности Армении и США
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам