Rzeczpospolita: саммит ШОС показал поддержку России большинством стран
Саммит ШОС доказал, что Россия имеет достаточно большое количество союзников несмотря на украинский кризис.
На страницах польского информационного издания Rzeczpospolita в субботу вышел материал, в котором польский обозреватель Енджей Белецкий заявил о том, что саммит ШОС, который прошел в Самарканде доказал, что Россия имеет большое количество союзников, готовых поддержать ее несмотря на украинский кризис.
В ходе саммита Шанхайской организации президент Российской Федерации Владимир Путин провел несколько переговоров с зарубежными коллегами разных стран. По мнению Белецкого, подобные встречи свидетельствуют о том, что никакой изоляции России в мире нет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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