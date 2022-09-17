Rzeczpospolita: саммит ШОС показал поддержку России большинством стран

Саммит ШОС доказал, что Россия имеет достаточно большое количество союзников несмотря на украинский кризис.

На страницах польского информационного издания Rzeczpospolita в субботу вышел материал, в котором польский обозреватель Енджей Белецкий заявил о том, что саммит ШОС, который прошел в Самарканде доказал, что Россия имеет большое количество союзников, готовых поддержать ее несмотря на украинский кризис.

В ходе саммита Шанхайской организации президент Российской Федерации Владимир Путин провел несколько переговоров с зарубежными коллегами разных стран. По мнению Белецкого, подобные встречи свидетельствуют о том, что никакой изоляции России в мире нет.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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