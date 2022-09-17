Экс-глава МВД Румынии призвал Украину уступить территории четырём странам
Экс-глава МВД Румынии Андрей Марга утверждает, что Украина должна отдать часть своих территорий четырём другим государствам.
Вечером 17 сентября экс-министр внутренних дел Румынии Андрей Марга сообщил, что считает целесообразным раздел территорий Украины между четырьмя странами. По мнению Марги, Киев должен уступить России Крым и Донбасс, отдать Румынии Буковину, вернуть Венгрии Закарпатье, а Польше - Галицию (запад Украины).
В противном случае украинское население и правительство будут всегда сталкиваться с новыми конфликтами, в том числе вооружёнными, уверен Андрей Марга.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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