Экс-глава МВД Румынии призвал Украину уступить территории четырём странам

Экс-глава МВД Румынии Андрей Марга утверждает, что Украина должна отдать часть своих территорий четырём другим государствам.

Вечером 17 сентября экс-министр внутренних дел Румынии Андрей Марга сообщил, что считает целесообразным раздел территорий Украины между четырьмя странами. По мнению Марги, Киев должен уступить России Крым и Донбасс, отдать Румынии Буковину, вернуть Венгрии Закарпатье, а Польше - Галицию (запад Украины).

В противном случае украинское население и правительство будут всегда сталкиваться с новыми конфликтами, в том числе вооружёнными, уверен Андрей Марга.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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