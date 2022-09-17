Иностранный журналист получил ранения при обстреле Донецка ВСУ

Журналист из Венесуэлы получил ранения при обстреле украинскими солдатами Ворошиловского района Донецка.

Штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале заявил о том, что в результате произошедшего сегодня днём, 17 сентября 2022 года, обстрела Ворошиловского района Донецка бойцами Вооружённых сил Украины получил ранения иностранный журналист, который освещал события в ДНР специально для венесуэльского канала TeleSUR.

Также в Штабе ТерО ДНР сообщили о том, что сегодняшний обстрел Донецка унёс жизни четырёх мирных жителей административного центра ДНР, и ещё восемь, включая репортёра из Венесуэлы, были экстренно госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.