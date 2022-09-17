Тысячи французов вышли на митинг за отставку Макрона и выход Франции из ЕС и НАТО

В субботу в Париже стартовал митинг с требованием импичмента для Эммануэля Макрона и выхода Франции из Североатлантического альянса и Евросоюза.

17 сентября представители французского движения "Патриоты" организовали масштабный антиправительственный митинг на площади Пале-Рояль в Париже, выйдя туда с призывом к отставке Эммануэля Макрона с должности президента Франции. Также протестующие хотят, чтобы Франция вышла из НАТО и ЕС.

Примечательно, что ещё 3 сентября французские "Патриоты" выходили на улицы своих городов с похожими призывами, но их требования не были услышаны правительством.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 