WSJ: ВС РФ начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Украине

Издание Wall Street Journal утверждает, что в ходе спецоперации российские войска начали активнее использовать дроны-камикадзе.

17 сентября американская газета Wall Street Journal сообщила, что войска России якобы начали активно использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в ходе спецоперации в Украине. Журналисты WSJ проинтервьюрировали командира артиллерии 92-ой бригады ВСУ Родиона Кулагина, который подтверждает эти данные.

По словам Кулагина, он лично был свидетелем, как российские войска уничтожили данными дронами 4 украинских гаубицы и один бронетранспортёр. Также Родион Кулагин утверждает, что иранскими дронами Shahed-136 уничтожена как минимум одна американская гаубица M777.