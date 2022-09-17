WSJ: ВС РФ начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Украине
Издание Wall Street Journal утверждает, что в ходе спецоперации российские войска начали активнее использовать дроны-камикадзе.
17 сентября американская газета Wall Street Journal сообщила, что войска России якобы начали активно использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в ходе спецоперации в Украине. Журналисты WSJ проинтервьюрировали командира артиллерии 92-ой бригады ВСУ Родиона Кулагина, который подтверждает эти данные.
По словам Кулагина, он лично был свидетелем, как российские войска уничтожили данными дронами 4 украинских гаубицы и один бронетранспортёр. Также Родион Кулагин утверждает, что иранскими дронами Shahed-136 уничтожена как минимум одна американская гаубица M777.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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WSJ: ВС РФ начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Украине
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