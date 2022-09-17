Кадыров объявил о разгроме наступления ВСУ в районе села Берестовое в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что очередная попытка наступления украинских военных потерпела поражение.
17 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ссылаясь на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаутдинова, поделился со своей аудиторией в Telegram новостью о пресечении попытки ВСУ совершить наступление в районе села Берестовое ДНР.
Кадыров отметил, что в результате успешно пресечённых союзными силами «вражеских потуг», ряды Вооружённых сил Украины понесли значительные потери как личного состава, так и вооружения украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Кадыров объявил о разгроме наступления ВСУ в районе села Берестовое в ДНР
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