Лукашенко: в Украине формируется войска для свержения власти в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что силовая группа формируется в Украине для свержения нынешних белорусских властей.

В ходе празднования Дня Народного единства Александр Лукашенко публично заяивл, что на территории Украины формируются силовые группы войск, которые планируют осуществить насильное свержение власти в Беларуси, вернув белорусское общество к состоянию 1931 года, во время которого началась Вторая мировая война.

Аналитики предполагают, что Лукашенко имеет в виду батальон Калиновского (признан экстремистским в РБ), который состоит из белорусов и сражается с воюет России на украинской территории совместно с ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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