Турция собирается вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
По информации СМИ, президент Турции Реджеп Тйип Эрдоган заявил о намерении его страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Это заявление он сделал после саммита организации, состоявшегося в узбекском Самарканде. Оттуда он отправился в США.
По словам Эрдогана, такой шаг позволит перевести отношения со странами – членами ШОС в новое положение.
Сейчас Турция имеет статус партнера по диалогу в ШОС. Членами организации являются Россия и Китай, Иран и Пакистан, Казахстан и Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Во время саммита состоялись переговоры Эрдогана с Путиным. По словам турецкого лидера, они урегулировали спор по поводу возведения АЭС в Аккую, в южной части Турции.
В частности, турецкого подрядчика IC Ictas восстановили в проекте. Ранее компания «Росатом» расторгла с ним контракт из-за многочисленных нарушений.
Эрдоган надеется, что первый блок на атомной электростанции в Аккую будет запущен уже в следующем году.
В кулуарах саммита Эрдоган также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Отношения между странами сейчас достаточно напряженные.
Опубликовано: Светлана Репина
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