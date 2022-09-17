Турция собирается вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества

По информации СМИ, президент Турции Реджеп Тйип Эрдоган заявил о намерении его страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Это заявление он сделал после саммита организации, состоявшегося в узбекском Самарканде. Оттуда он отправился в США.

По словам Эрдогана, такой шаг позволит перевести отношения со странами – членами ШОС в новое положение.

Сейчас Турция имеет статус партнера по диалогу в ШОС. Членами организации являются Россия и Китай, Иран и Пакистан, Казахстан и Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Во время саммита состоялись переговоры Эрдогана с Путиным. По словам турецкого лидера, они урегулировали спор по поводу возведения АЭС в Аккую, в южной части Турции.

В частности, турецкого подрядчика IC Ictas восстановили в проекте. Ранее компания «Росатом» расторгла с ним контракт из-за многочисленных нарушений.

Эрдоган надеется, что первый блок на атомной электростанции в Аккую будет запущен уже в следующем году.

В кулуарах саммита Эрдоган также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Отношения между странами сейчас достаточно напряженные.