Руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил о взятии в плен украинскими военными семи иностранных студентов в Купянске.

В субботу, 17 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что бойцы Вооружённых сил Украины захватили семь студентов из Шри-Ланки в городе Купянск.

Ганчев утверждает, что украинские военные увезли иностранных студентов из Купянского медицинского колледжа имени имени Марии Шкарлетовой против их воли в неизвестном направлении, предположительно, для использования их в провокациях против России.