ВСУ захватили семь студентов из Шри-Ланки в Купянске Харьковской области
Руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил о взятии в плен украинскими военными семи иностранных студентов в Купянске.
В субботу, 17 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что бойцы Вооружённых сил Украины захватили семь студентов из Шри-Ланки в городе Купянск.
Ганчев утверждает, что украинские военные увезли иностранных студентов из Купянского медицинского колледжа имени имени Марии Шкарлетовой против их воли в неизвестном направлении, предположительно, для использования их в провокациях против России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Белый дом прокомментировал визит экс-губернатора Нью-Мексико в Россию
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину