ВС России начали контртеррористическую операцию возле ЖД вокзала в Херсоне

Российские военные приступили к осуществлению контртеррористической операции в центре Херсона.

Издание "Вести Крым" уведомляет, что вечером 17 сентября солдаты вооружённых сил России начали проводить контртеррористическую операцию, в которой участвует как личный состав, вооружённый автоматическим оружием, так и российские бронетранспортёры и бронированные машины.

В российских и украинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в центре Херсона слышны громкие взрывы ручных гранах и выстрелы из автоматов.