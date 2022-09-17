ВС России начали контртеррористическую операцию возле ЖД вокзала в Херсоне
Российские военные приступили к осуществлению контртеррористической операции в центре Херсона.
Издание "Вести Крым" уведомляет, что вечером 17 сентября солдаты вооружённых сил России начали проводить контртеррористическую операцию, в которой участвует как личный состав, вооружённый автоматическим оружием, так и российские бронетранспортёры и бронированные машины.
В российских и украинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в центре Херсона слышны громкие взрывы ручных гранах и выстрелы из автоматов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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