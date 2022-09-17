ВС России начали контртеррористическую операцию возле ЖД вокзала в Херсоне

Российские военные приступили к осуществлению контртеррористической операции в центре Херсона.

Издание "Вести Крым" уведомляет, что вечером 17 сентября солдаты вооружённых сил России начали проводить контртеррористическую операцию, в которой участвует как личный состав, вооружённый автоматическим оружием, так и российские бронетранспортёры и бронированные машины.

В российских и украинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в центре Херсона слышны громкие взрывы ручных гранах и выстрелы из автоматов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 