Раненый в Донецке репортёр TeleSUR рассказал о своём состоянии

Получивший ранение при обстреле украинскими военными Ворошиловского района Донецка журналист из Венесуэлы рассказал о своём состоянии.

17 сентября журналист Алехандро Кирк в своем аккаунте в Twitter рассказал подписчикам о своём самочувствии после ранения при обстреле центра Донецка Вооружёнными силами Украины этим днём.

Кирк заявил, что был ранен в момент съёмки для венесуэльского телеканала TeleSUR горящего после обстрела ВСУ автомобиля, в результате чего получил серьёзное ранение плеча – осколок шрапнели повредил плечу.

Специальный корреспондент Алехандро Кирк также добавил, что впереди его ждёт операция по удалению осколка из плеча. Угрозы жизни венесуэльского журналиста нет, благодаря своевременным действиям местных медиков.