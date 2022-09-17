Раненый в Донецке репортёр TeleSUR рассказал о своём состоянии
Получивший ранение при обстреле украинскими военными Ворошиловского района Донецка журналист из Венесуэлы рассказал о своём состоянии.
17 сентября журналист Алехандро Кирк в своем аккаунте в Twitter рассказал подписчикам о своём самочувствии после ранения при обстреле центра Донецка Вооружёнными силами Украины этим днём.
Кирк заявил, что был ранен в момент съёмки для венесуэльского телеканала TeleSUR горящего после обстрела ВСУ автомобиля, в результате чего получил серьёзное ранение плеча – осколок шрапнели повредил плечу.
Специальный корреспондент Алехандро Кирк также добавил, что впереди его ждёт операция по удалению осколка из плеча. Угрозы жизни венесуэльского журналиста нет, благодаря своевременным действиям местных медиков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Раненый в Донецке репортёр TeleSUR рассказал о своём состоянии
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