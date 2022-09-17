Пушилин: союзные силы уничтожили 70 солдат ВСУ в селе Студенок
Союзные силы успешно уничтожили 70 украинских солдат, пытающихся наладить переправу через реку в районе села Студенок.
17 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил об успешном пресечении союзными силами попытки украинских военнослужащих сооружения переправы через реку в районе села Студенок.
Пушилин отметил, что в результате высокоточных ударов Народной милиции ДНР и Вооружённых сил РФ потери ВСУ составили не менее семидесяти бойцов и восемнадцать единиц вооружения противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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