Рацион президента России: секреты омолаживающего питания 70-летнего Владимира Путина

Совсем скоро президенту России Владимиру Путину «стукнет» 70 лет. При этом он отлично выглядит, в прекрасной физической форме, а его мысли чисты и прямолинейны. Многие связывают это с питанием президента.

В базовые продукты питания Путина никогда не входит соленая пища, сладости, он практически никогда не употребляет алкогольные напитки. Предпочтения в базе президент России отдает рыбе, овощам, молочным продуктам и фруктам. Любимым лакомством Путин называет мороженое, однако позволяет себе его в исключительном порядке. Кроме того, президент России ценит хорошие вина и немецкое пиво, но может употребить их также, при исключительном случае.

На завтрак, самый важный прием пищи, Путин предпочитает кашу на молоке, иногда творог и мед. Любимые каши российского лидера — гречка и пшенка. В завтрак президента также выходит чай (кофе он в принципе не любит и пьет очень редко).

Часто Владимир Путин пропускает обед — у него просто нет на него времени. В качестве перекуса могут использоваться фрукты, кефир, реже запеченная рыба с овощами, мясо индейки или курицы. Ужин президента также проходит без изысков. Он любит вечером что-то простое и легкое.

Владимир Путин также попробовал много необычного для его привычного рациона в зарубежных поездках. Так, в Татарстане его угощали чак-чаком и бешбармаком. В Краснодаре президента накормили ароматным борщом, кубанскими товарами и нежным салом.

Поговаривают, что российский президента ежедневно пьет один секретный коктейль, состав которого практически никто не знает. Сам он также в шутку пару раз упоминал о таком напитке. Он оздоравливает организм, придает бодрости и сил, а также выводит шлаки и токсины из организма.