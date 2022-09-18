Россия требует арбитраж против США из-за регулярных проблем с визами для дипломатов

В постоянном представительстве России при ООН заявили, что будут требовать от генерального секретаря организации Антониу Гутерришем арбитража против США из-за проблем с визами для дипломатов.

Российская сторона считает, что запуск процедуры арбитража против США может решить эту проблему. В постпреде при ООН напомнили про недавний случай с проблемами выдачи виз для делегации для участия в Генеральной Ассамблеи в США.

Глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко отметил, что сегодня «очевидно, что единственный вариант реального решения вопросам с систематическим невыполнением США своих же международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск генсеком ООН арбитражной процедуры».

Сергей Леонидченко считает, что если Антониу Гутерришем не запустит арбитраж против США, который предусмотрен разделом 21 соглашения о центральных учреждениях, «остальное будет лишь имитацией урегулирования проблемы».

Первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что российская сторона будет требовать от Антониу Гутерришем немедленного запуска арбитража до решения проблемы. По его словам, Вашингтон может и дальше нарушать свои обязательства, если не решить эту проблему сейчас.