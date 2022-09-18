Дональд Трамп: немцы в скором времени рискуют остаться без страны

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Огайо заявил, что последствия от антироссийских санкций могут оказаться гораздо серьезнее, чем на то рассчитывает Евросоюз.

По словам Трампа, из-за сокращения поставок российских энергоресурсов, немцы в скором времени могут потерять страну. Он подчеркнул, что лично говорил правительству Германии, что подобное может произойти в любой момент из-за потери российского газа.

Трамп заявил, что еще при правлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, он говорил, что если немцы не решат проблему энергетической зависимости от России, то будут вешать белый флаг «капитуляции» над зданием правительства. Он также отметил, что 72% энергоносителей до недавнего времени Германия получала именно от России, а сейчас нет иного выхода, как быстро сдаться.

Экс-президент США добавил, что в свое время правительство Германии не восприняло его слова всерьез и высмеяло его слова о «капитуляции» из-за энергетических российских ресурсов. Теперь же немцам далеко не весело, а выхода из ситуации действительно нет.

Германия только первое звено в цепи, которое вынуждено возвращаться к таким «старомодным вещам», как уголь, так как у страны нет другого выбора. У остальных стран ЕС, по словам Трампа, выхода также не останется — они будут «смотреть в прошлое и возвращаться к нему».