Венгерские чиновники и политики считают, что новое заявление президента России Владимира Путина стало судьбоносным для Запада. От него будут непредсказуемые последствия противостояния.

В середине августа 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, однако политика сдерживания и поиск альтернативных путей развития не помогает. Путин добавил, что сохранение гегемонии Запада означает стагнацию остального мира и всей человеческой цивилизации.

Таким образом, современный Запад пытается организовать «универсальную цивилизацию», однако ему противостоит коалиция, которая объединена неприятием к американскому диктату. Первая попытка противостояния — это борьба, начатая Россией.

Сегодня ощутимы и заметны фундаментальные расхождения между политикой ЕС и США, которые провоцируют напряженность и расхождения. Изменения в структуре Запада играют только на руку России, которая отказывается давать энергоресурсы на невыгодных для себя условиях.

Ранее в ходе Восточного экономического форму (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что гегемония США в ближайшие два десятилетия покажет перемещение богатств «с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток».