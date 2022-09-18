Reuters: в Великобритании заявили о расширении «зоны влияния» России

Информационное агентство Reuters сообщает, что правительство Великобритании обеспокоено ударами России по территории Украины. По мнению политиков, таком образом Россия расширяет «зону влияния».

Британские военные аналитики заявили, что российская сторона собирается расширять территорию ударов по Украине, чтобы подорвать моральный дух украинского правительства и простого народа. Для России это может означать расширение «зоны влияния».

Эксперты отметили, что за последние несколько недель Россия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру даже на тех территориях, где разрушения на несут никакого военного и стратегического значения. Однако психологическое воздействие на местное население и власти Украины довольно сильное.

В Великобритании считают, что российские удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге носят не только психологическое значение (психологическое подавление народа и властей Украины), но и расширение «зоны влияния» России — расширение тех территорий, где российская сторона сможет диктовать свои условия сосуществования.

Ранее стало известно, что британская сторона передаст для нужд ВСУ шесть подводных дронов. Речь идет о БПЛА, которые предназначены для обнаружения мин на глубине до 100 метров. Отмечалось, что три дрона будут предоставлены безвозмездно, а еще три официально приобретены Киевом.