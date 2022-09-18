В Запорожской области начали выдворять «неблагонадежных» граждан за подрывную деятельность
Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что принято решение о начале выдворения неблагонадежных граждан на освобожденных территориях из-за подрывной деятельности.
Выдворение неблагонадежных элементов началось в Запорожской области в субботу. Было выдворено четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, что способствовало срыву учебного процесса в нескольких школах Мелитопольского района.
Сообщается, что выдворенные граждане препятствовали работе местных жителей с военно-гражданской администрацией. В администрации уточняют, что выдворение будет проходить до тех пор, пока это будет необходима.
Один из депортированных граждан использовал административный ресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, а также финансировал СМИ, которые пропагандируют «террористическую и диверсионную деятельность в Запорожском районе».
Другой выдворенный — пытался дестабилизировать общественную безопасность в регионе. Силовики доставили мужчин до крайнего блокпоста и зачитали каждому обвинения. После этого граждане были отправлены «в пешем порядке» за освобожденную территорию Запорожской области.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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