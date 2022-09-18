Le Monde: Китай начал осторожное спасение экономики России

Авторитетная французская газета Le Monde сообщает, что аналитики заметили осторожные попытки Китая в спасении российской экономки. Активность начала усиливаться после встречи ШОС.

Аналитики считают, что Китайская Народная Республика (КНР) давно предполагала, что так или иначе в скором времени придется помогать соседу — Российской Федерации. Как минимум потому, что антироссийские санкции выходят боком самому Китаю.

При этом китайская сторона по-прежнему вынуждена соблюдать осторожность в ведении крупного бизнеса с Россией, так как КНР вполне может попасть под вторичные санкции ЕС и США при несоблюдении мер предосторожности. Тем не менее, активность помощи начала усиливаться после встречи ШОС.

Так, экспорт товаров в Китай из России вырос на 50% за последние несколько месяцев, после встречи ШОС наблюдается увеличение заключения контрактов. Это не одобряют Европейкой союз и США, так как их санкции были призваны сломить экономику России.

Именно поэтому Минфин и правительство США приняло решение добавить крупные китайские компании, которые работают с Россией, в санкционные списки. При этом банки КНР не ограничены контролирующими американским органами, поэтому по-прежнему могут принимать и увеличивать операции с Россией.