Армия Украины повторно обстреляла Еленовскую колонию в ДНР, есть жертвы

Солдаты ВСУ снова обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где находятся украинские военнопленные.

Днём 18 сентября штаб территориальной обороны ДНР опубликовал экстренный пресс-релиз, в котором сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели новый обстрел исправительной колонии в городе Еленовка Донецкой народной республики, где временно находятся украинские военнопленные.

По данным штаба теробороны ДНР, в результате обстрела Еленовки украинскими военными погиб как минимум один пленный ВСУ и ещё четыре ранены.