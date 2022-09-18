Армия Украины повторно обстреляла Еленовскую колонию в ДНР, есть жертвы
Солдаты ВСУ снова обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где находятся украинские военнопленные.
Днём 18 сентября штаб территориальной обороны ДНР опубликовал экстренный пресс-релиз, в котором сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели новый обстрел исправительной колонии в городе Еленовка Донецкой народной республики, где временно находятся украинские военнопленные.
По данным штаба теробороны ДНР, в результате обстрела Еленовки украинскими военными погиб как минимум один пленный ВСУ и ещё четыре ранены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Депутат парламента Латвии призвал проверить автобусы Риги на русофобию
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Песков считает, что США является источником провокационных действий
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон