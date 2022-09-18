Military Watch: Россия заключила контракт с Алжиром на поставку оружия

По сообщению военного обозревателя Military Watch, Алжир заключил новый контракт с российской стороной о поставках вооружения на общую сумму более семи миллиардов долларов.

Сделка между Россией и Алжиром была согласована еще в декабре прошлого года, однако официальное подтверждение и заключение контракта прошло 15 сентября 2022 года. В докладе американского сенатора Марко Рубио эти данные подтверждаются.

Сенатор США призывает ввести санкции против Алжира за покупку российского вооружения несмотря на то, что с начала 2010-х годов африканская страна является основным покупателем российского оружия. Другими словами, более 20 лет сделки между Россией и Алжиром никому не мешали, однако в нынешних реалиях США выступили резко против.

Толчком для сотрудничества России и Алжира стали военные действия НАТО против Ливии в 2011 году. По мнению аналитиков Military Watch, именно Гражданская война и последующей госпереворот в Ливии подтолкнули соседний Алжир к модернизации вооруженных сил для сдерживания возможных атак Запада.

Текущий контракт с Россией на семь миллиардов долларов способствует обновлению техники вооруженных сил Алжира. При этом точная информация о сделки не разглашается ни одной из сторон. Предполагается, что Алжир мог закупать российские истребители пятого поколения Су-57, которые поступят в страну после 2025 года.