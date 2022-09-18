Издание The New York Times сообщает, что украинские войска на Донбассе понесли тяжёлые потери.

18 сентября журналисты американской газеты The New York Times опубликовали интервью с украинским военным, участвовавшим в боях за Донбасс, который утверждает, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в регионе и вынуждены отступать, попутно уступая территории вооружённым силам России.

Примечательно, что ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боёв за город Красный Лиман в Донецкой области, отметив, что ситуация остаётся контролируемой.