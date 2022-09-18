ВСУ не могут наступать на Васильевском направлении из-за потерь в технике
Издание "РИА Новости" утверждает, что войска Украины утратили способность к наступления на Васильевском направлении.
18 сентября репортёры газеты "РИА Новости" пообщались с добровольцем казачьего батальона "Таврида", который представился Андреем и сообщил, что армия Украины не может наступать на Васильевском участке фронта и фактически встала в оборону. По словам Андрея, это обусловлено тем, что российская артиллерия уничтожила всю технику ВСУ на данном направлении.
Боец "Тавриды" подчёркивает, что данные о ликвидации украинской военной техники получены с помощью мониторинга ситуации с дронов, ввиду чего российские войска сами переходят к активным наступательным действиям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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