Издание "РИА Новости" утверждает, что войска Украины утратили способность к наступления на Васильевском направлении.

18 сентября репортёры газеты "РИА Новости" пообщались с добровольцем казачьего батальона "Таврида", который представился Андреем и сообщил, что армия Украины не может наступать на Васильевском участке фронта и фактически встала в оборону. По словам Андрея, это обусловлено тем, что российская артиллерия уничтожила всю технику ВСУ на данном направлении.

Боец "Тавриды" подчёркивает, что данные о ликвидации украинской военной техники получены с помощью мониторинга ситуации с дронов, ввиду чего российские войска сами переходят к активным наступательным действиям.