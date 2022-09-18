Минобороны РФ: уничтожен крупный склад ВСУ с западным оружием под Харьковом

Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации украинского склада с боеприпасами к западному вооружению в Харьковской области.

18 сентября представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военно-космические силы обнаружили крупнейший склад с боеприпасами вооружённых сил Украины к военным системам западного производства.

Сообщается, что найденный склад располагался под Харьковом и был уничтожен с помощью применения крылатых ракет высокой точности поражения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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